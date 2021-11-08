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Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы 10:38 Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Армия
8 ноября 2021 г. 10:53
Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы
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Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана, Хулуси Акар, выступая на мероприятии в Баку по случаю Дня Победы, отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.

Отметим, что ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.

На концерте присутствовали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.

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Версия на английском языке Hulusi Akar congratulates people of Azerbaijan on Victory Day
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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