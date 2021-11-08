Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы

10:38 Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана, Хулуси Акар, выступая на мероприятии в Баку по случаю Дня Победы, отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.

Отметим, что ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.

На концерте присутствовали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.