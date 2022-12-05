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Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих

Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих По приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Турции сегодня посетят Азербайджан для наблюдения за совместными учения
Армия
5 декабря 2022 г. 13:53
Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих

По приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Турции сегодня посетят Азербайджан для наблюдения за совместными учениями азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Отметим, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

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Версия на английском языке Ministry of Defense: "Hulusi Akar will watch Azerbaijan-Turkiye joint exercises"
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Hulusi Akar Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərini izləyəcək"

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