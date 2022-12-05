Хулуси Акар понаблюдает за ходом совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих

По приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Турции сегодня посетят Азербайджан для наблюдения за совместными учения

По приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Турции сегодня посетят Азербайджан для наблюдения за совместными учениями азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Отметим, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.