Хулуси Акар о деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра

Полномочия и границы деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра известны.

Полномочия и границы деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра известны.

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что прилагаются все усилия для деятельности центра в установленных рамках: "Нашей целью является сохранение прекращения огня и наряду с этим стабилизация региона. В этом вопросе мы проявили и продолжаем проявлять нашу серьезность, искренность, дружбу. Нет никаких случаев злоупотребления".