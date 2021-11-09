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Хулуси Акар о деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра

Хулуси Акар о деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра Полномочия и границы деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра известны.
Армия
9 ноября 2021 г. 12:08
Хулуси Акар о деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра

Полномочия и границы деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра известны.

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что прилагаются все усилия для деятельности центра в установленных рамках: "Нашей целью является сохранение прекращения огня и наряду с этим стабилизация региона. В этом вопросе мы проявили и продолжаем проявлять нашу серьезность, искренность, дружбу. Нет никаких случаев злоупотребления".

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətindən danışıb

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