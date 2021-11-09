Хулуси Акар: Наше братство с Азербайджаном вечно

"Две страны имеют общую историю, наше братство нерушимо и вечно".

"Две страны имеют общую историю, наше братство нерушимо и вечно".

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что Турция всегда готова мобилизовать свои возможности для решения проблем Азербайджана.

Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между нашими странами.