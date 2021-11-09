О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хулуси Акар: Наше братство с Азербайджаном вечно

Хулуси Акар: Наше братство с Азербайджаном вечно "Две страны имеют общую историю, наше братство нерушимо и вечно".
Армия
9 ноября 2021 г. 10:57
Хулуси Акар: Наше братство с Азербайджаном вечно

"Две страны имеют общую историю, наше братство нерушимо и вечно".

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что Турция всегда готова мобилизовать свои возможности для решения проблем Азербайджана.

Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между нашими странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanla qardaşlığımız əbədi davam etdiriləcək"

Экслюзивные новости

Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi