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Хулуси Акар: Наша борьба продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист

Хулуси Акар: Наша борьба продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист "Вооруженные силы Турции с одной стороны борются с пандемией коронавируса, а с другой стороны с большим героизмом и самоотверженностью продолжают обеспечивать региональную и международную безопасность, отстаивая права дружественных и братских стран, в том
Армия
13 мая 2021 г. 14:56
Хулуси Акар: Наша борьба продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист

"Вооруженные силы Турции с одной стороны борются с пандемией коронавируса, а с другой стороны с большим героизмом и самоотверженностью продолжают обеспечивать региональную и международную безопасность, отстаивая права дружественных и братских стран, в том числе Сирии, Ирака, Азербайджана, Ливии, в Восточном Средиземноморье и многих других регионах. Этот процесс ведется столь серьезно и эффективно, как никогда ранее".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“В целях обеспечения безопасности нашей Родины, 84 миллионов наших сограждан и всего региона, противостоя угрозам, исходящим от террористических организаций, таких как FETO, ПКК/YPG и ИГИЛ, мы стоим на страже со словами "Погибну - стану шехидом, останусь в живых - ветераном" на устах. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист. Операции на севере Сирии и Ирака являются самым ярким показателем нашей решимости положить конец терроризму”, - отметил министр.

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Версия на английском языке Hulusi Akar makes statement on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akardan Azərbaycanla bağlı açıqlama

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