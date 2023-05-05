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Хулуси Акар: Напряженность на азербайджано-армянской границе препятствует процессу нормализации

Хулуси Акар: Напряженность на азербайджано-армянской границе препятствует процессу нормализации Напряженность на Азербайджано-Армянской условной границе в последнее время вызывает беспокойство.
Армия
5 мая 2023 г. 14:58
Хулуси Акар: Напряженность на азербайджано-армянской границе препятствует процессу нормализации
Хулуси Акар

Напряженность на азербайджано-армянской условной границе в последнее время вызывает беспокойство.

Как передает Report, об этом говорится в статье министра национальной обороны Турции Хулуси Акара "Кавказский регион: уникальная возможность для мира и стабильности", опубликованной на TRT World.

По его мнению, ситуация в регионе хрупкая: "Надежда на подписание мирного соглашения уменьшается. С подписанием соглашения о прекращении огня в 2020 году появилась отличная возможность. Был положен конец 30-летней армянской оккупации. Таким образом, были созданы условия для возвращения 1 миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома".

Х.Акар отметил, что напряженность на условной границе препятствует нормализации азербайджано-армянских отношений.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Tension on Azerbaijan-Armenia border is cause for concern
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginlik normallaşma prosesinə mane olur"

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