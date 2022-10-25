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Хулуси Акар: Мы можем удовлетворить потребности в сфере обороны Азербайджана

Хулуси Акар: Мы можем удовлетворить потребности в сфере обороны Азербайджана "Турция сегодня может удовлетворить потребности в сфере обороны дружественных и союзных стран, таких как Азербайджан, Ливия и Турецкая Республика Северного Кипра".
Армия
25 октября 2022 г. 17:49
Хулуси Акар: Мы можем удовлетворить потребности в сфере обороны Азербайджана

"Турция сегодня может удовлетворить потребности в сфере обороны дружественных и союзных стран, таких как Азербайджан, Ливия и Турецкая Республика Северного Кипра".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на церемонии открытия выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022“.

По его словам, одной из основных причин превращения Турции в страну, обеспечивающую безопасность в регионе и во всем мире, является развитие национальной оборонной промышленности: "Наша страна подписала много соглашений в этой области. Мы уже являемся страной, которая производит собственное оружие, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, ракеты и корабли. В кратчайшие сроки мы также изготовим собственный национальный истребитель и танк".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Turkiye can meet Azerbaijan's defense needs
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanın müdafiə ehtiyaclarını qarşılaya bilirik"

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