Хулуси Акар: Мы можем удовлетворить потребности в сфере обороны Азербайджана

"Турция сегодня может удовлетворить потребности в сфере обороны дружественных и союзных стран, таких как Азербайджан, Ливия и Турецкая Республика Северного Кипра".

"Турция сегодня может удовлетворить потребности в сфере обороны дружественных и союзных стран, таких как Азербайджан, Ливия и Турецкая Республика Северного Кипра".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на церемонии открытия выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022“.

По его словам, одной из основных причин превращения Турции в страну, обеспечивающую безопасность в регионе и во всем мире, является развитие национальной оборонной промышленности: "Наша страна подписала много соглашений в этой области. Мы уже являемся страной, которая производит собственное оружие, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, ракеты и корабли. В кратчайшие сроки мы также изготовим собственный национальный истребитель и танк".