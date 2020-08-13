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Хулуси Акар: Мы действительно чувствуем себя в Азербайджане, как на Родине

Хулуси Акар: Мы действительно чувствуем себя в Азербайджане, как на Родине «Азербайджан – наш брат, мы как двое сыновей одной матери. Мы действительно чувствуем себя здесь, как на Родине».
Армия
13 августа 2020 г. 23:38
Хулуси Акар: Мы действительно чувствуем себя в Азербайджане, как на Родине
Хулуси Акар

«Азербайджан – наш брат, мы как двое сыновей одной матери. Мы действительно чувствуем себя здесь, как на Родине».

Как сообщает Report, об этом заявил 13 августа министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар во время приема Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Как известно, с развитием отношений с Турецкой Республикой, первой признавшей в 1991 году независимость Азербайджана, стали развиваться и связи между нашими армиями. Так, мы имеем рамочные военные договоры, соглашения о сотрудничестве в области военного образования, осуществляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Как логический результат всего этого, у нас есть соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное в 2010 году. Таким образом, в рамках данных договоров наши поездки, контакты, совместное присутствие на учениях – вполне естественная деятельность. До сих пор мы делали все необходимое для суверенитета, независимости и безопасности наших стран, будем делать и дальше», - сказал министр Х.Акар».

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycanda özümüzü həqiqətən Vətənimizdə hiss edirik"

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