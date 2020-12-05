Хулуси Акар: Азербайджан успешно завершил войну за Отечество

“Азербайджан успешно завершил войну за Отечество, освободив Карабах за 44 дня”.

“Азербайджан успешно завершил войну за Отечество, освободив Карабах за 44 дня”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом на церемонии открытия первого Национального центра проектирования и производства двигателей для вертолетов заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что Азербайджан использовал на войне местные и национальные системы вооружения.

Отметим, что 5 декабря в турецком городе Эскишехер состоялась церемония открытия Центра проектирования и производства первого национального двигателя вертолета "TEI-TS1400".