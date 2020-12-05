О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хулуси Акар: Азербайджан успешно завершил войну за Отечество

Хулуси Акар: Азербайджан успешно завершил войну за Отечество “Азербайджан успешно завершил войну за Отечество, освободив Карабах за 44 дня”.
Армия
5 декабря 2020 г. 17:01
Хулуси Акар: Азербайджан успешно завершил войну за Отечество

“Азербайджан успешно завершил войну за Отечество, освободив Карабах за 44 дня”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, об этом на церемонии открытия первого Национального центра проектирования и производства двигателей для вертолетов заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что Азербайджан использовал на войне местные и национальные системы вооружения.

Отметим, что 5 декабря в турецком городе Эскишехер состоялась церемония открытия Центра проектирования и производства первого национального двигателя вертолета "TEI-TS1400".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Azərbaycan “Bir Vətən Əməliyyatı”nı uğurla həyata keçirdi"

Новости партнеров

Самое важное

В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
5 декабря 2020 г. 16:43
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
4 декабря 2020 г. 17:40
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
4 декабря 2020 г. 17:28
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
4 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
4 декабря 2020 г. 12:18
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
4 декабря 2020 г. 12:09
МИД: Этот шаг французского парламента наносит удар по мандату посредника
МИД: Этот шаг французского парламента наносит удар по мандату посредника
4 декабря 2020 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi