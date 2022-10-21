Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира

"Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира”.

Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира.

Об этом Report заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда были сторонниками мира, добрососедских отношений:

“Поэтому мы предпочитаем жить с Азербайджаном, Турцией, Арменией и другими государствами в условиях мира и безопасности. Мы этого желаем. В связи с этим Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира. Мы хотим, чтобы для достижения прочного мира Армения приняла протянутую Азербайджаном руку. Мы искренне верим, что подписание необходимых соглашений для достижения устойчивого мира будет полезным для всех стран региона с точки зрения обеспечения мира и стабильности. Мы ожидаем, что Армения и другие страны в кратчайшие сроки ответят положительно на мирное предложение Азербайджана”.