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Хулуси Акар: Армии Турции и Азербайджана в состоянии выполнить все задачи

Хулуси Акар: Армии Турции и Азербайджана в состоянии выполнить все задачи "Во время выполнения этих учений весь мир увидел, что Вооруженные силы Турции и Азербайджана со своим оснащением в состоянии выполнить все задачи на суше, на море, в воздухе, зимой, весной, в горах, на равнине. Каждый должен надеяться на ВС Турции и Азерб
Армия
11 февраля 2021 г. 15:31
Хулуси Акар: Армии Турции и Азербайджана в состоянии выполнить все задачи
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"Во время выполнения этих учений весь мир увидел, что Вооруженные силы Турции и Азербайджана со своим оснащением в состоянии выполнить все задачи на суше, на море, в воздухе, зимой, весной, в горах, на равнине. Каждый должен надеяться на ВС Турции и Азербайджана в вопросе обороны турецкой нации“.

Как передает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“Турция и Азербайджан – братья. 44-дневная операция показала, что это братство не просто на словах, но и на деле", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Türkiyə və Azərbaycan ordusu bütün tapşırıqları yerinə yetirə biləcək gücdədir"

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