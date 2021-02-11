Хулуси Акар: Армии Турции и Азербайджана в состоянии выполнить все задачи

"Во время выполнения этих учений весь мир увидел, что Вооруженные силы Турции и Азербайджана со своим оснащением в состоянии выполнить все задачи на суше, на море, в воздухе, зимой, весной, в горах, на равнине. Каждый должен надеяться на ВС Турции и Азерб

"Во время выполнения этих учений весь мир увидел, что Вооруженные силы Турции и Азербайджана со своим оснащением в состоянии выполнить все задачи на суше, на море, в воздухе, зимой, весной, в горах, на равнине. Каждый должен надеяться на ВС Турции и Азербайджана в вопросе обороны турецкой нации“.

Как передает Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

“Турция и Азербайджан – братья. 44-дневная операция показала, что это братство не просто на словах, но и на деле", - сказал он.