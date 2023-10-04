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"Хазри-2023": Военные корабли отработали ряд задач во взаимодействии с другими видами войск

"Хазри-2023": Военные корабли отработали ряд задач во взаимодействии с другими видами войск Согласно плану совместных действий, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан, продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих ст
Армия
4 октября 2023 г. 16:27
Хазри-2023: Военные корабли отработали ряд задач во взаимодействии с другими видами войск

Согласно плану совместных действий, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, продолжаются совместные тактические учения "Хазри-2023" с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, в районах проведения учений военных кораблей был отработан ряд задач во взаимодействии с другими видами войск.

На совместных тактических учениях "Хазри-2023" военные моряки обеих стран демонстрируют высокий профессионализм, отметили в Минобороны.

Отметим, что в учениях, которые продлятся до 8 октября, в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Xəzri-2023": Hərbi gəmilər digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə bir sıra tapşırıqları icra edib

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