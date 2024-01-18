Ханлар Велиев: В 2023 году раскрыто в общей сложности 99,8% преступлений

В 2023 году было раскрыто в общей сложности 99,8% зарегистрированных преступлений.

В 2023 году было раскрыто в общей сложности 99,8% зарегистрированных преступлений.

Как сообщает Report, об этом сказал военный прокурор Ханлар Велиев во время расширенного заседания коллегии Военной прокуратуры.

Он отметил, что большое значение в достижении положительных результатов в направлении более надежной защиты прав и свобод человека, а также борьбы с преступностью имели здоровые и деловые взаимоотношения между органами Военной прокуратуры и Министерством обороны, Государственной пограничной службой, внутренними войсками и другими военными структурами, а также неправительственными организациями.

"В 2023 году на основе планов мероприятий, разработанных совместно с соответствующими государственными органами, регулярно организовывались встречи с военнослужащими, проводились индивидуальные приемы. В то же время в праздники и другие знаменательные дни совместно с органами исполнительной власти соответствующих районов дислокации воинских частей были проведены мероприятия с участием военнослужащих, в том числе праздничные церемонии и вручены подарки отличившимся в службе", - сказал Велиев.