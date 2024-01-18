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Ханлар Велиев: В 2023 году раскрыто в общей сложности 99,8% преступлений

Ханлар Велиев: В 2023 году раскрыто в общей сложности 99,8% преступлений В 2023 году было раскрыто в общей сложности 99,8% зарегистрированных преступлений.
Армия
18 января 2024 г. 15:34
Ханлар Велиев: В 2023 году раскрыто в общей сложности 99,8% преступлений

В 2023 году было раскрыто в общей сложности 99,8% зарегистрированных преступлений.

Как сообщает Report, об этом сказал военный прокурор Ханлар Велиев во время расширенного заседания коллегии Военной прокуратуры.

Он отметил, что большое значение в достижении положительных результатов в направлении более надежной защиты прав и свобод человека, а также борьбы с преступностью имели здоровые и деловые взаимоотношения между органами Военной прокуратуры и Министерством обороны, Государственной пограничной службой, внутренними войсками и другими военными структурами, а также неправительственными организациями.

"В 2023 году на основе планов мероприятий, разработанных совместно с соответствующими государственными органами, регулярно организовывались встречи с военнослужащими, проводились индивидуальные приемы. В то же время в праздники и другие знаменательные дни совместно с органами исполнительной власти соответствующих районов дислокации воинских частей были проведены мероприятия с участием военнослужащих, в том числе праздничные церемонии и вручены подарки отличившимся в службе", - сказал Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Xanlar Vəliyev: "Qeydə alınmış cinayətlərin 99,8 faizi açılıb"

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