Ханлар Велиев: Количество случаев суицида в Вооруженных силах Азербайджана сокращается

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Из года в год в ВС Азербайджана, не только в минобороне, но и в других военных структурах, продолжает сокращаться число случаев суицида".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал военный прокурор Азербайджана, заслуженный юрист, доктор философии по праву Ханлар Велиев.

"Причины суицида в военной сфере бывают различными. Некоторые не могут выдержать напряженности военной службы, не выполняют предусмотренные Уставом действия, некоторые допускают в отношении друг друга незаконные действия вне Устава. Встречаются и те, кто решается на суицид из-за семейных проблем или же личных отношений", - сказал военный прокурор.

По его словам, любой суицид, в целом, все случаи со смертельным исходом, регистрируются Военной прокуратурой: "По каждому случаю возбуждается уголовное дело, ведется следствие. При выявлении чьей-либо вины, его привлекают к ответственности".