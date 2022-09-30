Ханлар Велиев: Раскрыто 99% зарегистрированных в ВС за последние 8 месяцев преступлений

Раскрыто 99 процентов преступлений, зарегистрированных за последние 8 месяцев.

Раскрыто 99% преступлений, зарегистрированных в вооруженных силах Азербайджана за последние 8 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

"Как и в предыдущие периоды, с начала года деятельность Военной прокуратуры была эффективной, сотрудники самоотверженно работали для достижения поставленных целей. Благодаря всестороннему, полному и объективному расследованию всех дел, правильно применяемой следственной методике и тактике, грамотно проведенным следственным действиям, а также профессионализму сотрудников, раскрыто 99 процентов преступлений, зарегистрированных за последние восемь месяцев", - сказал Х.Велиев.