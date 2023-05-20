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Гюннут: Пять лет славной победе

Гюннут: Пять лет славной победе Славной победе в Гюннутской операции, вошедшей в историю как "успешная Нахчыванская операция", пять лет.
Армия
20 мая 2023 г. 00:24
Гюннут: Пять лет славной победе

Славной победе в Гюннутской операции, вошедшей в историю как "успешная Нахчыванская операция", пять лет.

Как напоминает Report, село Гюннут Шарурского района, оккупированное армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, было освобождено Вооруженными силами Азербайджана спустя 26 лет - в 2018 году. Всего под контроль азербайджанской армии перешла территория размером свыше 11 тысяч гектаров.

Достигнутый успех был назван президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым "успешной Нахчыванской операцией".

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Версия на азербайджанском языке Uğurlu “Günnüt” əməliyyatından 5 il ötür

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