Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии

Львовская область принимает активное участие в формировании воинских частей. Свыше 20 тысяч человек было мобилизовано, они пополнили ряды Украинской армии.

Львовская область принимает активное участие в формировании воинских частей. Свыше 20 тысяч человек было мобилизовано, они пополнили ряды Украинской армии.

Об этом в интервью Восточно-европейскому бюро Report заявил глава администрации Львовской области Украины, губернатор Максим Козицкий.

"Развиваем цепь обороны, готовимся здесь встретить противника, дадим им бой", - сказал губернатор.

По словам Козицкого, с начала войны Львовская область стала гуманитарным хабом: "Наша основная задача - помочь всем, кто в этом нуждается. Мы делаем все возможное, чтобы люди, которые убежали от войны, могли почувствовать себя здесь в безопасности. Больше 400 тысяч людей прибыли во Львовскую область. Мы обеспечиваем их питанием, вещами, предоставляем ночлег".

Глава администрации рассказал также о недавнем обстреле Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области: "Российская сторона выпустила ракеты. Заработала система противовоздушной обороны. В результате ракетного обстрела погибли люди, были и раненые. Мы нацелены на победу, и хотим показать миру, что мы можем держать удар".

Комментируя информацию о гибели во Львовской области 180 человек, губернатор заявил, что это неправда: "Это все российская пропаганда. Россия воюет, прибегая ко лжи и обману".