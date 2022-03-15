О нас
Аудио новости

Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии

Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии Львовская область принимает активное участие в формировании воинских частей. Свыше 20 тысяч человек было мобилизовано, они пополнили ряды Украинской армии.
Армия
15 марта 2022 г. 11:06
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии

Львовская область принимает активное участие в формировании воинских частей. Свыше 20 тысяч человек было мобилизовано, они пополнили ряды Украинской армии.

Об этом в интервью Восточно-европейскому бюро Report заявил глава администрации Львовской области Украины, губернатор Максим Козицкий.

"Развиваем цепь обороны, готовимся здесь встретить противника, дадим им бой", - сказал губернатор.

По словам Козицкого, с начала войны Львовская область стала гуманитарным хабом: "Наша основная задача - помочь всем, кто в этом нуждается. Мы делаем все возможное, чтобы люди, которые убежали от войны, могли почувствовать себя здесь в безопасности. Больше 400 тысяч людей прибыли во Львовскую область. Мы обеспечиваем их питанием, вещами, предоставляем ночлег".

Глава администрации рассказал также о недавнем обстреле Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области: "Российская сторона выпустила ракеты. Заработала система противовоздушной обороны. В результате ракетного обстрела погибли люди, были и раненые. Мы нацелены на победу, и хотим показать миру, что мы можем держать удар".

Комментируя информацию о гибели во Львовской области 180 человек, губернатор заявил, что это неправда: "Это все российская пропаганда. Россия воюет, прибегая ко лжи и обману".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Governor: More than 20,000 people from Lviv region join Ukrainian army - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Qubernator: "Lvov vilayətindən 20 mindən çox insan Ukrayna ordusunun sıralarına qoşulub" - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы
В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы
14 марта 2022 г. 17:12
Четыре человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Киеве
ФотоЧетыре человека погибли в результате ракетного обстрела жилого дома в Киеве
14 марта 2022 г. 11:26
Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах
Достигшим 18 лет выпускникам прошлого года дали время на участие во вступительных экзаменах
14 марта 2022 г. 09:50
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
13 марта 2022 г. 13:39
Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
13 марта 2022 г. 13:20
МО: Никакой передислокации и передвижения Азербайджанской армии не осуществляется
МО: Никакой передислокации и передвижения Азербайджанской армии не осуществляется
13 марта 2022 г. 13:00
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 марта 2022 г. 10:00
Байрактар представил новый беспилотный истребитель Kızılelma
Байрактар представил новый беспилотный истребитель Kızılelma
12 марта 2022 г. 18:02
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi