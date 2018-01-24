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    ГСМВП не будет вести воинский учет военнообязанных лиц, зачисленных из ГСБ и СВР в запас

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Внесены изменения в «Правила ведения воинского учета военнообязанных и призывников».

    Report, сообщает, что соответствующее решение принято Кабинетом Министров.

    Согласно изменениям, отныне воинский учет военнообязанных, зачисленных из Государственной Службы Безопасности Азербайджанской Республики и Службы Внешней Разведки Азербайджанской Республики в запас, будет вестись не Государственной Службой по мобилизации и воинскому призыву, а самими органами. 

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