ГСМВП не будет вести воинский учет военнообязанных лиц, зачисленных из ГСБ и СВР в запас

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Внесены изменения в «Правила ведения воинского учета военнообязанных и призывников».

Report, сообщает, что соответствующее решение принято Кабинетом Министров.

Согласно изменениям, отныне воинский учет военнообязанных, зачисленных из Государственной Службы Безопасности Азербайджанской Республики и Службы Внешней Разведки Азербайджанской Республики в запас, будет вестись не Государственной Службой по мобилизации и воинскому призыву, а самими органами.