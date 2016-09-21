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    Грузия назначила нового военного атташе в Азербайджане

    Посол Теймураз Шарашенидзе представил министру обороны Азербайджана полковника Гиоргия Квирикашвили

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в нашей стране Теймуразом Шарашенидзе.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере развития вооруженных сил обеих стран, военно-политическая обстановка в регионе, важность решения нагорно-карабахского конфликта для региона и другие вопросы.

    Затем посол представил новоназначенного военного атташе Грузии в нашей стране, полковника Гиоргия Квирикашвили министру обороны Азербайджана.

    Закир Гасанов поздравил военного атташе с новым назначением и пожелал ему успехов в будущей деятельности в сфере расширения сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

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