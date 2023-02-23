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Грузинская делегация посетила воинские части спецназа и ВМС Азербайджана

Грузинская делегация посетила воинские части спецназа и ВМС Азербайджана Делегация Грузии, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, посетила воинские части сил специального назначения и военно-морских сил.
Армия
23 февраля 2023 г. 12:53
Грузинская делегация посетила воинские части спецназа и ВМС Азербайджана

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала гости возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтив их светлую память.

Делегации была предоставлена подробная информация о процессе подготовки спецназовцев, даны ответы на интересующие гостей вопросы. Глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" воинской части.

Затем грузинская делегация прибыла в воинскую часть ВМС, где возложила цветы к памятнику шехидам. Делегация ознакомилась с созданными в воинской части для личного состава условиями, была проинформирована об истории создания и деятельности воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Вниманию гостей были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian delegation visits military units of Azerbaijan's Special Forces and Naval Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan nümayəndə heyəti Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının nümayiş məşğələlərini izləyib

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