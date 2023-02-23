Грузинская делегация посетила воинские части спецназа и ВМС Азербайджана

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
Сначала гости возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтив их светлую память.
Делегации была предоставлена подробная информация о процессе подготовки спецназовцев, даны ответы на интересующие гостей вопросы. Глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" воинской части.
Затем грузинская делегация прибыла в воинскую часть ВМС, где возложила цветы к памятнику шехидам. Делегация ознакомилась с созданными в воинской части для личного состава условиями, была проинформирована об истории создания и деятельности воинской части.
Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Вниманию гостей были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.