Группе военнослужащих ВС Азербайджана предоставлены новые квартиры

Группе военнослужащих, прослуживших в ВС Азербайджана 20 и более лет, предоставлены новые квартиры.

Группе военнослужащих, прослуживших в ВС Азербайджана 20 и более лет, предоставлены новые квартиры.

Как сообщает Report, церемония вручения ключей от квартир состоялась в жилом комплексе "Говсан".

В мероприятии приняли участие начальник правового управления Министерства обороны, председатель комиссии по предоставлению постоянного жилья полковник Эльчин Алиев, начальник пресс-службы полковник Анар Эйвазов и другие должностные лица.

На текущем этапе ключи от квартир были предоставлены около 20 военнослужащим.