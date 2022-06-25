Группе военнослужащих присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Министерства обороны:
Воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Агаеву Закиру Самиддин оглу
генерал-майору Алиеву Азеру Али оглу
Воинское звание "генерал-майор"
полковнику Гараеву Ниджаду Кямандар оглу
полковнику Пирвердиеву Акифу Сямяндяр оглу
полковнику Рустамову Зауру Зейналабдул оглу
полковнику Яхьяеву Эльданизу Тельман оглу
полковнику Зейналову Зауру Ильхам оглу
Воинское звание "генерал-майор медицинской службы”
полковнику медицинской службы Набиеву Фирудину Исахан оглу