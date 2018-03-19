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    Группе военнослужащих присвоено очередное воинское звание "полковник"

    © Mod.gov.az

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группе офицеров присвоено воинское звание "полковник". 

    Как сообщили Report в министерстве, встретившись с военнослужащими, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал соответствующие указания и рекомендации.

    Министр рассказал о крупномасштабных мероприятиях, проводимых в армии благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о работах, проделываемых на уровне руководства государства в сфере развития армейского строительства.

    Поздравив военнослужащих и их семьи с праздником Новруз, министр подчеркнул, что ответом на это высокое внимание, уделяемое армии государством, должно стать добросовестное выполнение личным составом своих служебных обязанностей, умение достойно справиться со всеми поставленными задачами с целью оправдания доверия народа и государства.

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