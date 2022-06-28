Группе военнослужащих Минобороны представлены высшие воинские звания

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов представил высшие воинские звания военнослужащим, удостоенным в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 25 июня

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов представил высшие воинские звания военнослужащим, удостоенным в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 25 июня 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Приняв военнослужащих 28 июня, министр обороны поведал о последовательных мерах, претворяемых в жизнь по указанию Верховного главнокомандующего в области развития армейского строительства и широкомасштабных реформах в армии.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что в ответ на оказываемые государством внимание и заботу об армии каждый офицер должен добросовестно исполнять свой служебный долг.

Выразив признательность президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны, удостоенные военнослужащие пообещали оправдать оказанное им доверие, преданно служить Родине, народу и Верховному главнокомандующему.

Министр обороны пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе, дал соответствующие поручения и рекомендации.