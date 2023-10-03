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Группа завершивших срок службы военнослужащих уволена в запас

Группа завершивших срок службы военнослужащих уволена в запас В воинских частях азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с увольнением в запас группы военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.
Армия
3 октября 2023 г. 10:12
Группа завершивших срок службы военнослужащих уволена в запас

В воинских частях азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с увольнением в запас группы военнослужащих, завершивших срочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета, территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие на мероприятиях поздравили военнослужащих срочной действительной военной службы, достойно завершивших военную службу и уволенных в запас Вооруженных сил Азербайджанской Республики, пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Завершившие срок службы солдаты заявили, что для них большая честь служить в рядах азербайджанской армии. Они выразили уверенность в том, что положительные навыки и качества, обретенные в ходе военной службы, помогут им занять достойное место в обществе.

В ходе мероприятий была награждена группа военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач на службе, в частности во время локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

В заключение были сделаны фотографии на память с военнослужащими, уволенными в запас, состоялись их проводы в места проживания.

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Версия на английском языке ФотоServicemen with service period completed discharged in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоXidmət müddəti başa çatan bir qrup hərbi qulluqçu tərxis olunub

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