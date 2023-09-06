Группа представителей минобороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

В соответствии с программой двухстороннего военного сотрудничества заключенной в 2023 году, Грузию посетила группа военнослужащих департамента военной полиции Министерства Обороны.

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, группа военнослужащих Управления военной полиции Министерства обороны находится с визитом в Грузии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала делегация побывала в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложила цветы к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память.



Затем на Площади героев был открыт мемориал в память о павших во имя территориальной целостности и независимости Грузии.



В рамках визита делегация, возглавляемая начальником Управления военной полиции Министерства обороны полковник-лейтенантом Эльгюном Алиевым, встретилась с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Грузии полковником Кахой Петриашвили.



На встрече состоялся подробный обмен мнениями об организации деятельности органов Военной полиции, обеспечении безопасности, перспективах развития сложившегося сотрудничества и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.