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Группа представителей минобороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

Группа представителей минобороны Азербайджана находится с визитом в Грузии В соответствии с программой двухстороннего военного сотрудничества заключенной в 2023 году, Грузию посетила группа военнослужащих департамента военной полиции Министерства Обороны.
Армия
6 сентября 2023 г. 10:38
Группа представителей минобороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества на 2023 год, группа военнослужащих Управления военной полиции Министерства обороны находится с визитом в Грузии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала делегация побывала в парке Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложила цветы к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

Затем на Площади героев был открыт мемориал в память о павших во имя территориальной целостности и независимости Грузии.

В рамках визита делегация, возглавляемая начальником Управления военной полиции Министерства обороны полковник-лейтенантом Эльгюном Алиевым, встретилась с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Грузии полковником Кахой Петриашвили.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями об организации деятельности органов Военной полиции, обеспечении безопасности, перспективах развития сложившегося сотрудничества и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Delegation of Azerbaijan's Defense Ministry visits Georgia
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin bir qrup nümayəndə heyəti Gürcüstanda səfərdə olub

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