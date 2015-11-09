Группа офицеров удостоена воинского звания "полковник"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ По случаю Дня государственного флага министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов удостоил группу офицеров воинского звания "полковник".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, принявший военнослужащих министр пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал рекомендации и наставления.

Министр затронул последовательные мероприятия, направленные на развитие созидания армии на уровне госруководства, коснулся крупномасштабных созидательных работ в Вооруженных силах, осуществленных в результате заботы и внимания Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что в ответ на оказанные государством заботу и внимание каждый офицер должен добросовестно выполнять свои обязанности, а Вооруженным силам Азербайджана нужно справляться со всеми обязательствами для оправдания надежд народа и государства.