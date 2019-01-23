Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Миротворческая миссия Азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской армии.
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