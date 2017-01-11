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    Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

    В группу вошел 41 военнослужащий

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 41 военнослужащих, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.
    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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