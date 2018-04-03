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    Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан - ВИДЕО

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской Армии, состоящая из 52 военнослужащих, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров Азербайджанской Армии.

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