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    Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

    Группа состоит из 50 военнослужащих, в том числе 2 военных врачей и 2 офицеров инженерных войск

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих, в том числе 2 военных врачей и 2 офицеров инженерных войск, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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