Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих, в том числе 2 военных врачей и 2 офицеров инженерных войск, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.