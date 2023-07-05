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Группа экспертов НАТО находится с визитом в Баку

Группа экспертов НАТО находится с визитом в Баку Делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку в соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023
Армия
5 июля 2023 г. 18:20
Группа экспертов НАТО находится с визитом в Баку

Делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, находящаяся с визитом в Баку в соответствии с планом сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2023 год, посетила Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Была выражена надежда на продолжение продуктивного сотрудничества и плодотворных встреч между Азербайджаном и НАТО.

Генерал-майор С.Фикс, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием. Было отмечено, что реформы, проводимые в армии Азербайджана, принесли результаты, особенно в области военного образования.

Группе экспертов НАТО был представлен брифинг об истории, структуре и основных направлениях деятельности университета, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Руководитель делегации оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Гостям был представлен брифинг о международных операциях и учениях, в которых участвует воинская часть в рамках программ НАТО.

Выступивший на встрече в зале заседаний воинской части герой Отечественной войны генерал-майор Кянан Сеидов проинформировал гостей о Плане выполненных в нынешнем году и предстоящих действий.

В заключение были проанализированы мероприятия, запланированные на текущий год, состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun ekspert heyəti Bakıya səfər edib

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