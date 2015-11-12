​Группа азербайджанских миротворцев вернулась на родину из Афганистана

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Группа из 21 миротворца Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Исламской Республике Афганистан с января этого года, в соответствии с планом и в порядке ротации вернулась в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Напомним, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженерно-фортификационных войска.