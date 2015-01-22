Группа азербайджанских миротворцев вернулась на родину из Афганистана - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Группа из 39 миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, действующих в составе небоевой миссии в Исламской Республике Афганистан, с января 2015 года, в соответствии с планом и в порядке ротации вернулась в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженера.