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    Группа азербайджанских миротворцев вернулась на родину из Афганистана - ФОТО

    Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Группа из 39 миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, действующих в составе небоевой миссии в Исламской Республике Афганистан, с января 2015 года, в соответствии с планом и в порядке ротации вернулась в Баку.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в международной миротворческой миссии в Афганистане принимают участие 94 военнослужащих, в том числе два военных врача и два инженера. 

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