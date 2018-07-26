Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, 2 военных врача и 6 штабных офицеров Вооруженных сил Азербайджанской Республики.