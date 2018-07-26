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    Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

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    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

    В настоящее время в миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, 2 военных врача и 6 штабных офицеров Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

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