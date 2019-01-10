Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Напомним, что миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии принимают участие почти 120 военнослужащих, 2 военврача и 6 штабных офицеров.