Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Напомним, что миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии принимают участие почти 120 военнослужащих, 2 военврача и 6 штабных офицеров.
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