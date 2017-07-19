Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских миротворцев в Афганистане вернулась в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, в соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 44 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.