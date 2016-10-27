Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом ротации группа, состоящая из 50 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, действующая в составе новой небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан с января 2015 года, вернулась в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана

Отметим, что миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.