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    Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан

    40 военнослужащих согласно плану направлены в Афганистан в порядке ротации

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан. Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    Согласно информации, группа из 40 военнослужащих ВС Азербайджана в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане с января этого года, согласно плану направлена в Афганистан в порядке ротации.

    Напомним, что миротворческая миссия ВС Азербайджана началась с 20 ноября 2002 года. 

    В настоящее время в миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих ВС Азербайджана, 2 военных врача и 2 инженера-фортификатора. 

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