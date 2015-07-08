Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан. Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Согласно информации, группа из 40 военнослужащих ВС Азербайджана в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане с января этого года, согласно плану направлена в Афганистан в порядке ротации.

Напомним, что миротворческая миссия ВС Азербайджана началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии в Афганистане участвуют 94 военнослужащих ВС Азербайджана, 2 военных врача и 2 инженера-фортификатора.