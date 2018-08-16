Гражданским работникам и военнослужащим ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

16 августа, 2018 15:51

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: "Заслуженный артист" Векилову Самеду Генриховичу – майору Агасыеву Туралу Айдын оглу Ибрагимову Фариду Фарман оглу "Заслуженный учитель" Мамедовой Ильхаме Гасан гызы "Заслуженный врач" Агаевой Вафе Хейрулла гызы – полковнику-лейтенанту медицинской службы "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" Гамзаеву Азеру Фазиль оглу "Заслуженный инженер" Абасгулиеву Самиру Акиф оглу "Заслуженный медицинский работник" Гаджихановой Джавахир Ханмухамед гызы – старшему прапорщику.

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