Гражданским работникам и военнослужащим ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
"Заслуженный артист"
Векилову Самеду Генриховичу – майору
Агасыеву Туралу Айдын оглу
Ибрагимову Фариду Фарман оглу
"Заслуженный учитель"
Мамедовой Ильхаме Гасан гызы
"Заслуженный врач"
Агаевой Вафе Хейрулла гызы – полковнику-лейтенанту медицинской службы
"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"
Гамзаеву Азеру Фазиль оглу
"Заслуженный инженер"
Абасгулиеву Самиру Акиф оглу
"Заслуженный медицинский работник"
Гаджихановой Джавахир Ханмухамед гызы – старшему прапорщику.
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