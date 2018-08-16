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    Гражданским работникам и военнослужащим ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

    "Заслуженный артист"

    Векилову Самеду Генриховичу – майору

    Агасыеву Туралу Айдын оглу

    Ибрагимову Фариду Фарман оглу

    "Заслуженный учитель"

    Мамедовой Ильхаме Гасан гызы

    "Заслуженный врач"

    Агаевой Вафе Хейрулла гызы – полковнику-лейтенанту медицинской службы

    "Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

    Гамзаеву Азеру Фазиль оглу

    "Заслуженный инженер"

    Абасгулиеву Самиру Акиф оглу

    "Заслуженный медицинский работник"

    Гаджихановой Джавахир Ханмухамед гызы – старшему прапорщику.

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