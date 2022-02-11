Гражданин Ирана заблудился и перешел на территорию Азербайджана

Днем 10 февраля на служебной территории пограничного отряда Гёйтепе Государственной пограничной службы вблизи села Буравар Ярдымлинского района гражданин Ирана нарушил государственную границу.
Как сообщили Report в пресс-центре Госпогранслужбы, нарушитель госграницы был задержан пограничным нарядом.
В ходе расследования было установлено, что мужчина, представившийся Оджаруди Масуд Моменом (1987 г.р.), заблудился и перешел госграницу.
Иранская сторона была проинформирована об инциденте через погрануправление, нарушитель будет передан Ирану в ближайшее время.