Гражданин Ирана заблудился и перешел на территорию Азербайджана

Днем 10 февраля на служебной территории пограничного отряда Гёйтепе Государственной пограничной службы вблизи села Буравар Ярдымлинского района гражданин Ирана нарушил государственную границу.

Днем 10 февраля на служебной территории пограничного отряда Гёйтепе Государственной пограничной службы вблизи села Буравар Ярдымлинского района гражданин Ирана нарушил государственную границу.

Как сообщили Report в пресс-центре Госпогранслужбы, нарушитель госграницы был задержан пограничным нарядом.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, представившийся Оджаруди Масуд Моменом (1987 г.р.), заблудился и перешел госграницу.

Иранская сторона была проинформирована об инциденте через погрануправление, нарушитель будет передан Ирану в ближайшее время.