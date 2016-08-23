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    Гражданин Армении передан противоположной стороне в направлении Садаракского района

    Об этом сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа на садаракском участке азербайджано-армянской границы противоположной стороне был передан гражданин Армении Агетян Генрих Сайребекович 1954 г.р., задержанный 7 августа этого года на территории Нахчыванской АР Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан. 

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