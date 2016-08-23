Гражданин Армении передан противоположной стороне в направлении Садаракского района

Об этом сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан

23 августа, 2016 20:25

https://report.az/storage/news/9252fb91dcf9b933b7509d2576b3ecb4/bcfa03d9-83ab-4654-ae40-6e4ac1ea21aa_292.jpg Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа на садаракском участке азербайджано-армянской границы противоположной стороне был передан гражданин Армении Агетян Генрих Сайребекович 1954 г.р., задержанный 7 августа этого года на территории Нахчыванской АР Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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