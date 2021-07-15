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ГПС: Задержаны 278 находившихся в розыске лиц

ГПС: Задержаны 278 находившихся в розыске лиц В течении июня и июля текущего года Государственной пограничной службой Азербайджана изъято из незаконного оборота 239 кг. 158 гр. наркотических средств, 920 единиц наркотикосодержащих препаратов и 150 единиц сильнодействующих лекарственных препаратов.
Армия
15 июля 2021 г. 10:45
ГПС: Задержаны 278 находившихся в розыске лиц

В течении июня и июля текущего года Государственной пограничной службой Азербайджана изъято из незаконного оборота 239 кг. 158 гр. наркотических средств, 920 единиц наркотикосодержащих препаратов и 150 единиц сильнодействующих лекарственных препаратов.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, в результате бдительности и профессионализма сотрудников пограничного контроля Государственной пограничной службы были задержаны 278 человек, находившихся в розыске, установлено, что у 33 человек были сфальсифицированы документы, а у 12 - просроченные паспорта.

На пропускных пунктах через государственную границу не пропустили 442 человека, на выезд которых наложено ограничение, и 16 человек, которым запрещен въезд в страну.

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