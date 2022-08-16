ГПС: За последний год задержаны 448 нарушителей госграницы

"За последний год азербайджанскими пограничниками было задержано 448 нарушителей государственной границы и 861 нарушитель пограничного режима".

"За последний год азербайджанскими пограничниками было задержано 448 нарушителей государственной границы и 861 нарушитель пограничного режима".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он отметил, что за год было задержано 2 594 человека, разыскиваемых правоохранительными органами, пятеро пытались пройти границу по чужим документам, 289 - по поддельным документам: "Пресечена контрабанда через госграницу на общую сумму около 76 443 870 манатов, в том числе 95 151 единицы психотропных лекарственных препаратов и 1 тонны 14 кг 275 граммов наркотических средств".