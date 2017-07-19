ГПС Азербайджана выразила отношение к сообщениям о переносе госграницы грузинскими пограничниками на 200 метров

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Государственной пограничная служба Азербайджанской Республики (ГПС) выразила отношение к сообщениям о переносе государственной границы грузинскими пограничниками на 200 метров вглубь территории Азербайджана.

Как сообщили Report пресс-центре ГПС, эта информация не соответствует действительности, и распространение на интернет ресурсах подобной непроверенной информации создает условия для формирования ошибочного мнения, а также необоснованных обсуждений.

Отметим, что в последние дни в некоторых информационных ресурсах была распространена информация о том, что якобы грузинские пограничники переносят государственную границу в направлении села Бурунговаг Самухского района на 200 метров вглубь территории Азербайджана.