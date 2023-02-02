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ГПС: В январе задержаны 33 нарушителя госграницы Азербайджана

ГПС: В январе задержаны 33 нарушителя госграницы Азербайджана Государственной пограничной службой (ГПС) в январе задержаны 33 нарушителя государственной границы.
Армия
2 февраля 2023 г. 09:31
ГПС: В январе задержаны 33 нарушителя госграницы Азербайджана

Государственной пограничной службой (ГПС) в январе задержаны 33 нарушителя государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре Госпогранслужбы, 19 их них – граждане Азербайджана, 8 – Пакистана, 1 - Нигерии, 2 – Египта, 1 – Грузии и 2 – Ирана.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией 16 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, визами и дата-штампами.

В отношении 1 055 человек приняты надлежащие меры за нарушение правил пограничного режима.

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Версия на азербайджанском языке DSX: "Ötən ay sərhədi pozan 33 nəfər saxlanılıb"

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