ГПС: В ноябре задержаны 47 нарушителей госграницы Азербайджана

В ноябре задержаны 47 человек, нарушивших государственную границу Азербайджана.

В ноябре задержаны 47 человек, нарушивших государственную границу Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), из них 27 – граждане Азербайджана, 14 – Пакистана, 1 – Турции, 1 – Либерии, 1 – России и 3 – Ирана.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией 29 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, визами и дата-штампами.

1288 человек были задержаны за нарушение правил пограничного режима, в их отношении приняты надлежащие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана было задержано и передано в соответствующие органы 291 разыскиваемое лицо, запрещен выезд из страны 428 лицам и въезд в Азербайджан 25 лицам.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято 18 кг 947 г наркотических средств и 419 единиц психотропных таблеток.

В результате деятельности по борьбе с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму около 297 тыс. 302 маната, в том числе табачные изделия, иностранная валюта и мобильные телефоны.