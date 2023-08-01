ГПС: В июле за нарушение пограничного режима задержаны 979 человек

В июле текущего года сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) за нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек.

В июле текущего года сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) за нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

За нарушение государственной границы в течение месяца задержано 46 человек, 27 из них - граждане Азербайджана, 6 - Пакистана, 6 - Ирана, 2 - Шри-Ланки, 2 - Алжира, 1 - Непала, 1 - Конго и 1 - Индии.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией установлено, что 32 человека пытались пересечь государственную границу по поддельным или принадлежащим другим лицам документам.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.