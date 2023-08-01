О нас

ГПС: В июле за нарушение пограничного режима задержаны 979 человек

ГПС: В июле за нарушение пограничного режима задержаны 979 человек В июле текущего года сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) за нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек.
Армия
1 августа 2023 г. 11:31
ГПС: В июле за нарушение пограничного режима задержаны 979 человек

В июле текущего года сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) за нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

За нарушение государственной границы в течение месяца задержано 46 человек, 27 из них - граждане Азербайджана, 6 - Пакистана, 6 - Ирана, 2 - Шри-Ланки, 2 - Алжира, 1 - Непала, 1 - Конго и 1 - Индии.

В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией установлено, что 32 человека пытались пересечь государственную границу по поддельным или принадлежащим другим лицам документам.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 979 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay sərhəd rеjim qaydalarını pozduqlarına görə 979 nəfər saxlanılıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi