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ГПС: В декабре 2022 года были задержаны 73 нарушителя госграницы Азербайджана

ГПС: В декабре 2022 года были задержаны 73 нарушителя госграницы Азербайджана В декабре прошлого года были задержаны 73 нарушителей азербайджанской границы.
Армия
3 января 2023 г. 13:00
ГПС: В декабре 2022 года были задержаны 73 нарушителя госграницы Азербайджана

В декабре прошлого года были задержаны 73 нарушителей государственной границы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Из них 24 являются гражданами Азербайджана, 18 – Шри-Ланки, 16 - Пакистана, 5 – Индии, 3 - Ирана, 3 - Афганистана, по одному из Бангладеш и Таджикистана, двое - из Турции.

43 человека были задержаны при попытке нарушить государственную границу с поддельными паспортами и визами или с просроченными документами.

Кроме того, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков было изъято более 319 кг 676 г наркотических средств и 91 147 таблеток психотропных препаратов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: "Ötən ilin son ayında sərhədi pozan 73 nəfər saxlanılıb"

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