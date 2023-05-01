ГПС: В апреле за нарушение госграницы задержан 41 человек

В апреле 2023 года азербайджанские пограничники задержали 41 человека за нарушение государственной границы.

В апреле 2023 года азербайджанские пограничники задержали 41 человека за нарушение государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что 22 из них являются гражданами Азербайджана, 10 - Непала, 1 - Ирана, 1 - Пакистана, 2 - Таджикистана и 5 - Шри-Ланки.

В рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией 20 человек были задержаны при попытке пересечения госграницы с поддельными паспортами, один человек пытался пересечь госграницу в обход контрольно-пропускного пункта.

За нарушение правил пограничного режима задержаны более 690 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.